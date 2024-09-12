Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі

Поліцейські встановили особу стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий житель

Зранку у четвер, 12 вересня, у Софіївській Борщагівці під Києвом пролунала стрілянина. Правоохоронці вже знаходяться на місці.

Як повідомила пресслужба Нацполіції України, сьогодні вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна.

Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет. На даний час повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий житель.

«Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці, які прибули на місце стрілянини, виявили пістолет та встановили особу стрілка фото: поліція Київщини, Telegram

Інформація про стрілянину з’явилась у місцевих Telegram-каналах близько 10 ранку. Повідомлялось, що вона пролунала прямо з вікон житлового кварталу. Також в мережі оприлюднили відео з місця та написали, що туди вже прибули спецпризначенці.

Як повідомив один з місцевих Telegram-каналів, група п'яних чоловіків здійснила близько семи пострілів з пістолета.

«Оскільки це було під час повітряної тривоги, місцеві жителі спочатку подумали, що це стрілянина по Шахедах. З місцевих жителів ніхто не постраждав. Під час штурму було затримано двох чоловіків. Попередньо, частина з тих, хто міг перебувати у квартирі, покинула її до приїзду правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

на Софіївській Борщагівці під Києвом невідомі відкрити стрілянину із багатоповерхівки



За даними ЗМІ,на місці працюють спецпризначенці.



Інформації про постраждалих наразі немає. Очікуємо офіційних деталей від правоохоронців. pic.twitter.com/XWsqHbbaei — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

Нагадаємо, на початку вересня у Голосіївському районі міста Києва сталася стрілянина між чоловіками.

Попередньо відомо, що сутичка відбулася біля житлового комплексу «Амурський» на вул. Юлії Здановської. Ймовірно, люди посварилися через собаку і одна із сторін конфлікту вистрілила декілька разів з травматичного пістолета у свого опонента. Як повідомляють очевидці, постріли здійснив чоловік у чорному. Попередньо відомо, що спочатку він нібито стріляв у землю, а потім вже поцілив по ногах.

Раніше на Тернопільщині у селі Доброводи чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях. Двоє загинули, троє поранені, 45-річного підозрюваного з Житомирської області затримано, вилучено зброю.

Як відомо, у Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря.