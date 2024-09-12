Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі
Правоохоронці вже знаходяться на місці події
фото: t.me/kyiv_capitalcity

Поліцейські встановили особу стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий житель

Зранку у четвер, 12 вересня, у Софіївській Борщагівці під Києвом пролунала стрілянина. Правоохоронці вже знаходяться на місці.

Як повідомила пресслужба Нацполіції України, сьогодні вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. 

Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет. На даний час повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий житель.

«Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», – повідомили правоохоронці. 

Правоохоронці, які прибули на місце стрілянини, виявили пістолет та встановили особу стрілка
Правоохоронці, які прибули на місце стрілянини, виявили пістолет та встановили особу стрілка
фото: поліція Київщини, Telegram

Інформація про стрілянину з’явилась у місцевих Telegram-каналах близько 10 ранку. Повідомлялось, що вона пролунала прямо з вікон житлового кварталу. Також в мережі оприлюднили відео з місця та написали, що туди вже прибули спецпризначенці.

Як повідомив один з місцевих Telegram-каналів, група п'яних чоловіків здійснила близько семи пострілів з пістолета.

«Оскільки це було під час повітряної тривоги, місцеві жителі спочатку подумали, що це стрілянина по Шахедах. З місцевих жителів ніхто не постраждав. Під час штурму було затримано двох чоловіків. Попередньо, частина з тих, хто міг перебувати у квартирі, покинула її до приїзду правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня у Голосіївському районі міста Києва сталася стрілянина між чоловіками.

Попередньо відомо, що сутичка відбулася біля житлового комплексу «Амурський» на вул. Юлії Здановської. Ймовірно, люди посварилися через собаку і одна із сторін конфлікту вистрілила декілька разів з травматичного пістолета у свого опонента. Як повідомляють очевидці, постріли здійснив чоловік у чорному. Попередньо відомо, що спочатку він нібито стріляв у землю, а потім вже поцілив по ногах.

Раніше на Тернопільщині у селі Доброводи чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях. Двоє загинули, троє поранені, 45-річного підозрюваного з Житомирської області затримано, вилучено зброю. 

Як відомо, у Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря. 

Читайте також:

Теги: стрілянина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено
Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено
У Києві автівка провалилася під асфальт
У Києві автівка провалилася під асфальт
Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі
Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі
У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро: розклад руху
У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро: розклад руху
Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі
Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
26K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9404
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
6353
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua