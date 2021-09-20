Суд заарештував педофіла, який у вбиральні столичної школи напав на дівчинку

49-річний киянин 10 вересня вийшов з-під варти і знову скоїв злочин

Деснянський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у вчиненні розпусних дій відносно 8-річної дівчинки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 15 вересня цього року чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, де, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії.

Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Останній раз відповідно до вироку Голосіївського районного суду у грудні 2019 року він був засуджений до 12 років позбавлення волі, однак 10 вересня 2021 року звільнений на підставі «закону Савченко».

Наразі дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи).

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції в Києві. Перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, вчинених минулого тижня у двох інших школах столиці.

Як повідомлялося, нещодавно чоловік заманив двох малолітніх дівчат до недобудови на проспекті Георгія Ґонгадзе, напоїв їх алкоголем та щодо однієї з них вчинив розпусні дії.

Раніше в Києві було засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика.

Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.