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    Суд заарештував педофіла, який у вбиральні столичної школи напав на дівчинку

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    Підозрюваного у розбещенні дитини затримали невдовзі після скоєння злочину - Суд заарештував педофіла, який у вбиральні столичної школи напав на дівчинку
    Підозрюваного у розбещенні дитини затримали невдовзі після скоєння злочину
    Колаж: Київська міська прокуратура

    49-річний киянин 10 вересня вийшов з-під варти і знову скоїв злочин

    Деснянський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у вчиненні розпусних дій відносно 8-річної дівчинки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, 15 вересня цього року чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, де, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії.

    Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Останній раз відповідно до вироку Голосіївського районного суду у грудні 2019 року він був засуджений до 12 років позбавлення волі, однак 10 вересня 2021 року звільнений на підставі «закону Савченко».

    Наразі дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи).

    Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції в Києві. Перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, вчинених минулого тижня у двох інших школах столиці.

    Як повідомлялося, нещодавно чоловік заманив двох малолітніх дівчат до недобудови на проспекті Георгія Ґонгадзе, напоїв їх алкоголем та щодо однієї з них вчинив розпусні дії.

    Раніше в Києві було засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика.

    Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

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    Теги: прокуратура Київ суд кримінал злочин педофіл
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    Суд заарештував педофіла, який у вбиральні столичної школи напав на дівчинку