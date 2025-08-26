Головна Гроші Особисті фінанси
Ціни на лохину зросли: огляд із супермаркетів та прогноз

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Ціна на лохину продовжує рости
фото: Волинські новини

Зараз покупці платять за лохину на 53% більше, ніж у серпні 2024 року

В Україні зростають ціни на лохину. Основною причиною є скорочення пропозиції на тлі стабільно високого попиту, повідомляє «Главком» із посиланням на AgroReview.

Значна частина виробників повідомила про завершення сезону реалізації ранніх і середніх сортів, що суттєво зменшило обсяги ягоди на ринку. Садівники, які продають пізні сорти, скористалися обмеженою конкуренцією та підвищили вартість своєї продукції.

Наразі ціна на лохину становить 170–240 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше. Це призвело до того, що українські споживачі платять за лохину на 53% більше, ніж у серпні минулого року.

Зазначається, що ціни на цю ягоду й надалі зростатимуть, якщо попит залишатиметься високим, а пропозиція – обмеженою.

Скільки коштує лохина в супермаркетах

В «АТБ» ягоду можна придбати на вагу за ціною 265,95 грн/кг.

Ціна на лохину в АТБ
Ціна на лохину в АТБ
фото: Скриншот з сайту магазину АТБ

На сайті супермаркету «Фора» наявна тільки фасована ягода. Зокрема, в магазині можна придбати 250 грамів лохини за 119,90 грн. 

Ціна на лохину у Форі
Ціна на лохину у Форі
фото: Скриншот товару з супермаркету

Пів кіло лохини у «Форі» продається за 199,90 грн. 

Ціна на лохину в Форі
Ціна на лохину в Форі
фото: Скриншот ціни в супермаркеті

В «Сільпо» лохину на вагу можна придбати за ціною від 26,90 гривень за 100 грамів.

Ціна лохини в супермаркеті
Ціна лохини в супермаркеті
фото: Скриншот з сайту супермаркету

До речі, раніше «Главком» писав, як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу. При покупці товару, який підлягає зважуванню, слід дотримуватись деяких правил. 

В разі порушення прав покупець може поновити їх декількома способами. За захистом своїх прав у різних випадках варто звертатись до різних державних органів або до суду. 

Читайте також:

