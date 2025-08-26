Ціни на лохину зросли: огляд із супермаркетів та прогноз

Зараз покупці платять за лохину на 53% більше, ніж у серпні 2024 року

В Україні зростають ціни на лохину. Основною причиною є скорочення пропозиції на тлі стабільно високого попиту, повідомляє «Главком» із посиланням на AgroReview.

Значна частина виробників повідомила про завершення сезону реалізації ранніх і середніх сортів, що суттєво зменшило обсяги ягоди на ринку. Садівники, які продають пізні сорти, скористалися обмеженою конкуренцією та підвищили вартість своєї продукції.

Наразі ціна на лохину становить 170–240 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше. Це призвело до того, що українські споживачі платять за лохину на 53% більше, ніж у серпні минулого року.

Зазначається, що ціни на цю ягоду й надалі зростатимуть, якщо попит залишатиметься високим, а пропозиція – обмеженою.

Скільки коштує лохина в супермаркетах

В «АТБ» ягоду можна придбати на вагу за ціною 265,95 грн/кг.

На сайті супермаркету «Фора» наявна тільки фасована ягода. Зокрема, в магазині можна придбати 250 грамів лохини за 119,90 грн.

Пів кіло лохини у «Форі» продається за 199,90 грн.

В «Сільпо» лохину на вагу можна придбати за ціною від 26,90 гривень за 100 грамів.

