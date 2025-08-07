Через плани адміністрації Трампа постраждають 1,4 млн жінок у світі – Independent

Independent: Руйнівний план Трампа позбавить 1,4 млн жінок і дівчаток можливості контролювати народжуваність

План адміністрації президента США Дональда Трампа щодо знищення складу з контрацептивами може серйозно нашкодити людям у всьому світі, залишивши понад 1,4 млн людей без засобів репродуктивного здоров'я. Про це повідомляє видання Independent, посилаючись на звіт Міжнародної федерації планованого батьківства (IPPF), пише «Главком».

Видання зазначає, що в результаті подібних дій очікується на 174 тис. більше небажаних вагітностей та 56 тис. небезпечних абортів.

Понад три чверті поставок контрацептивів на суму $9,7 млн були призначені лише для п'яти країн: Демократичної Республіки Конго (ДРК), Кенії, Танзанії, Замбії та Малі. Танзанія мала отримати понад 40% запасів.

«Без цих контрацептивів жінки та дівчатка не можуть обирати, як захистити себе», – заявила координатор проєкту в НУО із сексуального та репродуктивного здоров'я «Уматі» в Танзанії, докторка Бакарі Омарі.

Видання звертає увагу, що в Танзанії планується спалити мільйон ін'єкційних контрацептивів та понад 350 тис. імплантатів – майже третина необхідних на рік засобів репродуктивного здоров'я.

За інформацією Independent, цей план адміністрації президента США є частиною широкомасштабного скорочення допомоги іноземним державам, включаючи припинення постачання протизаплідних коштів країнам із низьким рівнем доходу. Як заявив неназваний представник Держдепартаменту, США «уникли додаткових витрат платників податків у розмірі $34,1 млн, домовившись про безкоштовне скасування замовлень, які перебувають у процесі виконання».

IPPF також заявила, що пропозиції організації взяти на себе витрати на безоплатну передачу контрацептивів, включаючи таблетки, імплантати та ін'єкції, замість того, щоб дозволити їх знищити, були відхилені.

Нагадаємо, США планують спалити контрацептиви вартістю майже $10 млн після того, як відхилили пропозиції ООН та інших організацій щодо їх передачі бідним країнам. Засоби які фінансують уряд США, були доставлені з Бельгії до Франції для знищення. Контрацептиви, зокрема імплантати, таблетки та внутрішньоматкові спіралі, кілька місяців зберігалися на складі у Бельгії.