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Британець 43 рази за сім років кликав свою кохану заміж: що вона відповіла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Жінка врешті погодилась на пропозицію стати дружиною
фото: Kennedy Newsand Media

Наречена заявила, що завзятість коханого гідна включення його вчинку до Книги рекордів Гіннесса

Мешканець Великої Британії сім років марно просив згоди на заміжжя від своєї партнерки перед тим, як його кохана прийняла пропозицію. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

36-річний Люк Вінтріп з 2018 року робив пропозицію руки та серця своїй дівчині на ім'я Сара. Вперше чоловік озвучив бажання взяти її за дружину після пів року стосунків, але жінка відповіла відмовою, посилаючись на те, що вони знають один одного надто мало. Після цього Вінтріп різними способами намагався домогтися прихильності Сари –  знімав замок у Празі, влаштовував шикарні вечері при свічках, вивозив кохану на кінну прогулянку на пляжі Ямайки – але її позиція залишалася незмінною, вона не давала згоди.

Люк вперше зробив пропозицію Сарі у 2018 році
Люк вперше зробив пропозицію Сарі у 2018 році
Kennedy Newsand Media

Коли чоловік у 42-й раз заявив про свої наміри одружитися, Сара відповіла, що наступного разу погодиться, і дотрималася слова.

Сара також зазначила, що завзятість Люка гідна включення його вчинку до Книги рекордів Гіннесса. І наголосила, що вдячна йому за те, що він не здався.

Пара врешті одружилася на Ямайці у травні цього року, хоча все пройшло не за планом, оскільки Сара потрапила до лікарні з небезпечною для життя гінекологічною інфекцією.

Нагадаємо, донька української співачки Олі Полякової Марія вийшла заміж за американського музиканта Едена Пассареллі. 

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Теги: весілля Велика Британія одруження чоловік жінка

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