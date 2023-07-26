Як відбувається заміна герба на щиті «Батьківщини-матері»: зʼявилося відео

Усі роботи з демонтажу герба СРСР та встановлення тризуба мають завершитися до Дня Незалежності України – 24 серпня

У Києві продовжуються роботи з демонтажу герба СРСР на монументі «Батьківщина-мати». Замість радянської символіки там невдовзі з’явиться тризуб. Нове відео з місця подій опублікували у Telegram-каналі Мінкульту.

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Попередньо відомо, що роботи мають завершитися до Дня Незалежності України – 24 серпня.

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Нагадаємо, сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам.

Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб радянського союзу.

Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Також влада Київщини закликає змінити герб і прапор області.