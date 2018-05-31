Транспортний колапс позаду: проїзд по Хрещатику нарешті відкрито

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Понад два тижні Хрещатик було закрито для транспорту

У четвер, 31 травня, з самого ранку після демонтажу фан-зони фіналу Ліги чемпіонів відкрито рух транспорту по вулиці Хрещатик у Києві.

Наразі на головній вулиці столиці лишилося кілька клумб-футбольних м’ячів, які нагадують про велике футбольне свято у Києві.

Нагадаємо, комунальники 29 травня почали демонтувати фан-зону, а встановлювали її майже 15 днів.

Рух на головній вулиці столиці обіцяли відкрити о 0:00 30 травня. Проте, цього дня на Хрещатику все ще прибирали фан-зону.

Як повідомлялося, 25 травня на полі містечка «Фестивалю чемпіонів» на Хрещатику відбувся Турнір чемпіонів з міні-футболу. У ньому взяли участь легенди мадридського «Реала», легенди «Ліверпуля», збірна зірок Ліги чемпіонів і команда друзів Андрія Шевченка. Перемогу у турнірі поділили команда друзів Шевченка та легенди «Реала», які у фіналі зіграли внічию.

Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1.

Президент України Петро Порошенко заявив про плани України прийняти матч за Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи.