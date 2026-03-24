Теракт у Бучі 23 березня: що відомо про родину затриманого хлопця

glavcom.ua
Ірина Міллер
Місце неподалік теракту в Бучі, 23 березня 2026 року
фото: Дар'я Нематіан Золбін/Суспільне

Зранку 23 березня місцеві жителі прокинулися від сильного вибуху, хоча тривоги не було

Родина 21-річного хлопця, якого затримали за підозрою у здійсненні теракту у Бучі, оселилася в місті нещодавно.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Місцева дівчина Вікторія розповіла журналістам, що зранку 23 березня прокинулася від сильного вибуху, хоча тривоги не було. Вже згодом вона дізналась, що саме сталося неподалік її будинку. «Я соціальний працівник. Мушу дізнатись контакти постраждалих, якщо це буде можливо, але мене не пускають. Таке співпадіння, що я тут і працюю, і як свідок», – говорить вона. 

Олена, яка теж живе неподалік, розповіла, що думала, впав «шахед». Каже, спочатку було тихо, проте пізніше пролунав другий вибух. Тоді людей відтіснили до її двору, тож її родина відкрила своє подвір'я для інших.

«Люди були хто в чому. Тож першим ділом винесла пледи та взула їх. Чоловік приготував чай, виніс печиво, – поділилася жінка.– Чула, що в цього хлопця батьки купили квартиру. Вони нещодавно живуть. У нього начебто мати військова».

Нагадаємо, вдосвіта 23 березня у Бучі поблизу багатоквартирного будинку вибухнув невідомий предмет, згодом пролунав ще один вибух. Унаслідок інциденту поранення дістали двоє правоохоронців.

За попередніми даними, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Неподалік від місця вибухів правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у закладенні вибухівки.

За словами затриманого, він познайомився в інтернеті з невідомим, який запропонував йому гроші за встановлення вибухових пристроїв – по 25 тис. грн за кожен вибух. Також, за його словами, чоловік погрожував і шантажував інформацією про місцеперебування його матері та нібито стеженням за нею за допомогою дрона.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» у центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

До слова, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

