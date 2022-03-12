У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)

У дроні знайшли пластид із металевими кульками

У російському безпілотнику, що впав на вулиці Хорива у Києві, був кілограм вибухівки – пластиду – із металевими кульками. Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

«Судячи з усього, це був дрон-камікадзе моделі «Куб», який через рукожопість своїх конструкторів та експлуатанта не виконав поставлене завдання», – написав Геращенко у Telegram.

Судячи з технічних даних, дрон може переносити до 3 кілограмів вантажу, додав Геращенко.

Нагадаємо, на Подолі в Києві прогримів вибух, у результаті зайнялося приміщення «Ощадбанку». Попередньо було встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих встановлюється.

За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає.

Також у ніч на 12 березня окупанти обстріляли село Квітневе Броварського району Київщини.

Як повідомлялося, російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.