  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)

    У дроні знайшли пластид із металевими кульками - У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)
    У дроні знайшли пластид із металевими кульками
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    У дроні знайшли пластид із металевими кульками

    У російському безпілотнику, що впав на вулиці Хорива у Києві, був кілограм вибухівки – пластиду – із металевими кульками. Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

    «Судячи з усього, це був дрон-камікадзе моделі «Куб», який через рукожопість своїх конструкторів та експлуатанта не виконав поставлене завдання», – написав Геращенко у Telegram.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)
    У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)
    У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)

    Судячи з технічних даних, дрон може переносити до 3 кілограмів вантажу, додав Геращенко.

    Нагадаємо, на Подолі в Києві прогримів вибух, у результаті зайнялося приміщення «Ощадбанку». Попередньо було встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих встановлюється.

    За даними вогнеборців, жертв та постраждалих немає.

    Також у ніч на 12 березня окупанти обстріляли село Квітневе Броварського району Київщини.

    Як повідомлялося, російські окупанти 11 березня застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ.

    Читайте також: Сімнадцята доба війни. Рашисти мають великі втрати і зменшили темпи просування
    Теги: вибух МВС окупанти Антон Геращенко Дніпро Луцьк Івано-Франківськ Telegram село радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У безпілотнику, який впав на столичному Подолі, був кілограм вибухівки (фото)