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    У «Борисполі» нігерієць пропонував прикордоннику $3 тис. хабара

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    Іноземця затримано та передано представникам військової прокуратури&nbsp; - У «Борисполі» нігерієць пропонував прикордоннику $3 тис. хабара
    Іноземця затримано та передано представникам військової прокуратури 
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянин Нігерії намагався потрапити до України у незаконний спосіб

    У понеділок, 18 березня, в пункті пропуску «Бориспіль» співробітники управління Внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону затримали хабародавця із Африки. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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    «Потрапити у незаконний спосіб в Україну намагався громадянин Нігерії, який прибув рейсом зі Стамбула. Під час заходів прикордонного контролю через не підтвердження мети перебування іноземцю було відмовлено у пропуску через державний кордон. Проте такий хід справ не входив у плани 25-річного чоловіка. Щоб вирішити питання щодо перегляду рішення про відмову іноземець спробував «домовитися» та запропонував прикордоннику Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» неправомірну грошову винагороду у сумі 3 тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні.

    Від неправомірних коштів та пропозиції прикордонник категорично відмовився.

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    У «Борисполі» нігерієць пропонував прикордоннику $3 тис. хабара
    У «Борисполі» нігерієць пропонував прикордоннику $3 тис. хабара
    У «Борисполі» нігерієць пропонував прикордоннику $3 тис. хабара

    Іноземця затримано на підставі ст.208 КПК України та передано представникам військової прокуратури Дарницького гарнізону.

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