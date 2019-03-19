У «Борисполі» нігерієць пропонував прикордоннику $3 тис. хабара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземця затримано та передано представникам військової прокуратури Фото: Держприкордонслужба

Громадянин Нігерії намагався потрапити до України у незаконний спосіб

У понеділок, 18 березня, в пункті пропуску «Бориспіль» співробітники управління Внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону затримали хабародавця із Африки. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Потрапити у незаконний спосіб в Україну намагався громадянин Нігерії, який прибув рейсом зі Стамбула. Під час заходів прикордонного контролю через не підтвердження мети перебування іноземцю було відмовлено у пропуску через державний кордон. Проте такий хід справ не входив у плани 25-річного чоловіка. Щоб вирішити питання щодо перегляду рішення про відмову іноземець спробував «домовитися» та запропонував прикордоннику Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» неправомірну грошову винагороду у сумі 3 тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні.

Від неправомірних коштів та пропозиції прикордонник категорично відмовився.

Іноземця затримано на підставі ст.208 КПК України та передано представникам військової прокуратури Дарницького гарнізону.