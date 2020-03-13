У центрі Києва жінка стріляла у свого колишнього чоловіка (фото)



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Лікарі надали допомогу пораненому Фото: Інформатор

Чоловік отримав поранення ноги

У четвер, 12 березня, увечері на Печерську пролунав постріл: на вулиці Генерала Алмазова жінка поранила чоловіка з пістолета і втекла. Це сталося близько 22:00.

На місце виїхали патрулі поліції та медики. За адресою вони виявили потерпілого з пораненням ноги. Про це повідомляє Інформатор.

На місці стало відомо, що підозрювана є колишньою дружиною потерпілого. Лікарі надали допомогу пораненому. Куля потрапила чоловіку в ліве стегно.

Швидше за все, жінка зробила постріл з травматичного пістолета. Після того, що сталося, вона зникла.

Що саме стало причиною конфлікту, який закінчився стріляниною, - невідомо. Для встановлення деталей інциденту на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, днями неподалік станції метро «Лук'янівська» невідомий обстріляв Mercedes. Автомобіль стояв припаркований на тротуарі.