Рідкісне явище: у Чорнобильському заповіднику народилася двійня коней Пржевальського

Наразі у Чорнобильському заповіднику між Лельовом і містом Прип'ять проживає табун з жеребця, трьох дорослих кобил, двох 1,5 річних і чотирьох лошат

На території Чорнобильського заповідника, що на Київщині, народилася двійня коней Пржевальського. Це велика рідкість для коней, які живуть у дикій природі. Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Лошата здорові і перебувають у гарному стані. Працівники заповідники побоюються, чи зможе їхня мати перезимувати та вигодувати обох малюків.

«Табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має зберегти від вовків аж шість вразливих молодих особин. Дуже непроста задачка. Нині похолодало, тварини активно жирують, щоби набратись сили до зими. Але є всі підстави сподіватись, що наш табун, як і рідкісна двійня пржевальців, виживуть», – йдеться у дописі.

Наразі у Чорнобильському заповіднику між Лельовом і містом Прип'ять проживає табун з жеребця, трьох дорослих кобил, двох 1,5 річних і чотирьох лошат, народжених цього року.

Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, що донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою («ременем») уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті – так звана «підласість» коней. Кінь Пржевальського – це єдиний наявний вид диких коней. У дикій природі цей вид повністю зник у середині ХХ ст. Зберігся у зоопарках.

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва, майже в центрі міста вулицями блукав лось. Тварина вільно бродить вулицею Нагірною у хащах закинутого подвір'я.