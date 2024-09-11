Вірус синього язика повернувся до Норвегії: хто опинився у небезпеці

З кінця минулого року новий варіант захворювання циркулює в Північній Європі і він є смертельним для жуйних тварин

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (WOAH) повідомила про спалах хвороби синього язика (блутангу) на овечій фермі на півдні Норвегії. Це перший випадок захворювання в країні з 2010 року, пише Reuters.

За даними WOAH, дві хворі вівці були вимушено забиті з міркувань гуманного поводження з тваринами ще до підтвердження діагнозу. Зразки тканин цих тварин були направлені на аналіз до Норвезького ветеринарного інституту, який підтвердив наявність захворювання. Заражені тварини були частиною стада з 56 овець.

Блутанг може бути смертельним для домашніх жуйних тварин, включаючи овець, велику рогату худобу та кіз. З кінця минулого року новий варіант захворювання циркулює в Північній Європі, що призвело до проведення кампаній з вакцинації в постраждалих країнах, зокрема у Франції.

Хоча штам вірусу, виявлений у Норвегії, ще не ідентифіковано, ця подія підкреслює необхідність посилення заходів біобезпеки та моніторингу в регіоні. Спалах у Норвегії може свідчити про подальше поширення захворювання в Північній Європі.

Нагадаємо, у серпні у Великій Британії виявлено новий випадок вірусу («синього язика»). Вважається, що це перший випадок зараження в країні в сезоні 2024/2025.

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