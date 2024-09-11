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Вірус синього язика повернувся до Норвегії: хто опинився у небезпеці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вірус синього язика повернувся до Норвегії: хто опинився у небезпеці
Норвегія повідомила про спалах смертельної хвороби овець
фото із відкритих джерел

З кінця минулого року новий варіант захворювання циркулює в Північній Європі і він є смертельним для жуйних тварин

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (WOAH) повідомила про спалах хвороби синього язика (блутангу) на овечій фермі на півдні Норвегії. Це перший випадок захворювання в країні з 2010 року, пише Reuters.

За даними WOAH, дві хворі вівці були вимушено забиті з міркувань гуманного поводження з тваринами ще до підтвердження діагнозу. Зразки тканин цих тварин були направлені на аналіз до Норвезького ветеринарного інституту, який підтвердив наявність захворювання. Заражені тварини були частиною стада з 56 овець.

Блутанг може бути смертельним для домашніх жуйних тварин, включаючи овець, велику рогату худобу та кіз. З кінця минулого року новий варіант захворювання циркулює в Північній Європі, що призвело до проведення кампаній з вакцинації в постраждалих країнах, зокрема у Франції.

Хоча штам вірусу, виявлений у Норвегії, ще не ідентифіковано, ця подія підкреслює необхідність посилення заходів біобезпеки та моніторингу в регіоні. Спалах у Норвегії може свідчити про подальше поширення захворювання в Північній Європі.

Нагадаємо, у серпні у Великій Британії виявлено новий випадок вірусу («синього язика»). Вважається, що це перший випадок зараження в країні в сезоні 2024/2025. 

До слова, з 1 червня у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.  В Україні гарячку Західного Нілу або ж західнонільський енцефаліт рідко, та все ж фіксують лікарі майже щороку в літньо-осінній сезон. «Главком» зібрав все, що відомо на даний момент про рівень захворюваності у країні, а також про те, чим характеризується ця хвороба.

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Теги: Норвегія тварини вірус

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