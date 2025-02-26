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У додатку «Київ Цифровий» з’явилася важлива інформація для власників авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У додатку «Київ Цифровий» з’явилася важлива інформація для власників авто
Команда Цифрового нагадує, що штрафів легко уникнути, вчасно сплачуючи за паркування через застосунок у розділі «Сервіси водія»
фото: офіційний портал міста Києва

Якщо штраф не буде погашений вчасно, «Київ Цифровий» нагадає про початок виконавчого провадження

У міському застосунку «Київ Цифровий» з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження. Тепер користувачі отримуватимуть додаткове нагадування про оплату вчасно, а якщо строк спливе, то прийде повідомлення про відкриття виконавчого провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  команду зстосунку «Київ Цифровий».

Повідомляється, що інспекція з паркування департаменту територіального контролю міста Києва вже почала направляти документи щодо примусового виконання несплачених постанов зі штрафами, винесених інспекторами з паркування, до органів виконавчої служби в електронній формі.

Як тільки зафіксують порушення, в застосунку прийде повідомлення з деталями: номер авто, вид штрафу, строк оплати та можливість одразу перейти до сплати. Якщо ж штраф не буде погашений вчасно, «Київ Цифровий» нагадає про початок виконавчого провадження та надасть контакти виконавця. Це стало можливим завдяки інтеграції застосунку та автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України. 

«Це ще один крок до цифровізації міських сервісів, що дозволить ефективніше забезпечувати дотримання правил паркування у столиці», – зазначив заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва, начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко.

Команда Цифрового нагадує, що штрафів легко уникнути, вчасно сплачуючи за паркування через застосунок у розділі «Сервіси водія». 

Нагадаємо, весь громадський транспорт столиці доступний у міському застосунку «Київ Цифровий». Окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду. Оновлення дає змогу користувачам «Київ Цифровий» переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки. Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин.

Теги: Київ документи штраф застосунок

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