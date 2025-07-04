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У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)
Наслідки російського обстрілу Києва 4 липня 2025 року
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штаби для допомоги постраждалим киянам працюють за трьома адресами

Для підтримки мешканців, які постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю, у двох районах Києва розгорнули спеціальні штаби, де можна отримати матеріальну допомогу та консультації щодо відновлення житла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

Штаби працюють за адресами:

Святошинський район

  • Заклад дошкільної освіти № 547, вул. Академіка Корольова, 8-А.

Солом’янський район

  • Середня загальноосвітня школа № 22, просп. Відрадний, 36-В.
  • Гімназія-інтернат № 13, вул. Новопольова, 106-Б.

У цих штабах постраждалі мешканці можуть:

  • Подати заяву на одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам».
  • Звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла.
  • Подати заяву на щомісячну допомогу у розмірі 20 000 грн до відновлення житла, але не більше ніж на 1 рік.
  • Отримати консультації щодо програми єВідновлення.
  • Дізнатися актуальну інформацію про хід відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

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