Глава «Укренерго» назвав критичну температуру для енергосистеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зайченко каже, що суттєвого погіршення ситуації зі світлом порівняно з нинішньою не очікується
фото: «Укренерго»

Тривалі морози можуть призвести до введення аварійних та погодинних відключень світла

Період сильних морозів може спричинити необхідність введення аварійних відключень світла по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Зайченко каже, що критичним для енергосистеми є щонайменше тиждень із температурами мінус 10 градусів та нижче, оскільки споживання електроенергії суттєво зросте. У такому режимі покрити потреби енергосистеми буде неможливо ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел генерації.

Глава компанії підкреслив, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується, адже зі зростанням споживання збільшується навантаження й на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень. «Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі», – пояснив він.

Нагадаємо, 11 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. За словами глави уряду Юлії Свириденко, вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість відключень світла.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

