У Києві активізувались шахраї-псевдоподатківці
Псевдоподатківці вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки
У Києві зафіксовано випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які представляються податківцями. Про це повідомляє столична податкова.
Невідомі від імені керівництва Головного управління Державної податкової служби у Києві вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки, мотивуючи тим, що у таких платників не будуть проводитись податкові перевірки.
Дзвінки шахраїв зафіксовано, зокрема, з телефонних номерів:
- (066) 951-92-76,
- (066) 951-92-08,
- (095) 172-44-96,
- (095) 621-33-63,
- (066) 852-42-10.
Головне управління ДПС у Києві закликає платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції.
«Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot», - радять столичні податківці.
Раніше кіберполіція попередила українців про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP. Програма-вимагач «шифрує» файли, а для відновлення доступу до них вимагає гроші.
На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.
У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.