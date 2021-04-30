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    У Києві активізувались шахраї-псевдоподатківці

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    Шахраї виманюють гроші у підприємців - У Києві активізувались шахраї-псевдоподатківці
    Шахраї виманюють гроші у підприємців
    Фото з відкритих джерел

    Псевдоподатківці вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки

    У Києві зафіксовано випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які представляються податківцями. Про це повідомляє столична податкова.

    Невідомі від імені керівництва Головного управління Державної податкової служби у Києві вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки, мотивуючи тим, що у таких платників не будуть проводитись податкові перевірки.

    Дзвінки шахраїв зафіксовано, зокрема, з телефонних номерів:

    • (066) 951-92-76,
    • (066) 951-92-08,
    • (095) 172-44-96,
    • (095) 621-33-63,
    • (066) 852-42-10.

    Головне управління ДПС у Києві закликає платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції.

    «Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot», - радять столичні податківці.

    Раніше кіберполіція попередила українців про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP. Програма-вимагач «шифрує» файли, а для відновлення доступу до них вимагає гроші.

    На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

    У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.

    Теги: Київ шахрайство податки Державна податкова служба
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