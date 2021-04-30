У Києві активізувались шахраї-псевдоподатківці

Псевдоподатківці вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки

У Києві зафіксовано випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, які представляються податківцями. Про це повідомляє столична податкова.

Невідомі від імені керівництва Головного управління Державної податкової служби у Києві вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки, мотивуючи тим, що у таких платників не будуть проводитись податкові перевірки.

Дзвінки шахраїв зафіксовано, зокрема, з телефонних номерів:

(066) 951-92-76,

(066) 951-92-08,

(095) 172-44-96,

(095) 621-33-63,

(066) 852-42-10.

Головне управління ДПС у Києві закликає платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції.

«Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot», - радять столичні податківці.

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