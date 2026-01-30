Які українські працівники матимуть найбільший попит в Польщі у 2026 році (список)

Українці в Польщі можуть влаштуватися на роботу навіть без знання мови

У 2026 році польський ринок праці продовжує мати попит на українських робітників

Польський ринок праці досі має попит на українських робітників. Віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко повідомила, які професії серед українських працівників будуть затребувані у Польщі цьогоріч. Про це Галина Кіріченко розповіла у коментарі РБК-України, передає «Главком».

Професії українських працівників, які будуть найпопулярнішими у 2026 році на ринку праці у Польщі

Робітники на складах;

будівельники – зокрема на будівництві житла та інфраструктурних об'єктах;

працівники переробної промисловості – вакансії у сфері харчової та легкої промисловості;

персонал у закладах HoReCa (готелі, ресторани, кафе);

працівники ритейлу – ваансії у супермаркетах та торгових мережах;

IT та програмування;

інженерія та машинобудування;

спеціалісти з автоматизації та технічного обслуговування виробництва.

Ці пропозиції тримаються вже протягом кількох років, адже низькокваліфіковані працівники стають основою стабільної зайнятості у Польщі. Водночас кваліфіковані фахівці можуть мати кар’єрний зріс та високу оплату праці. Зокрема, цього року українцям у Польщі треба орієнтуватися на сфери логістики, будівництва, обслуговування для можливості стабільної роботи та швидкого працевлаштування.

До слова, без знання мови у Польщі також можна влаштуватися на роботу. Галина Кіріченко назвала декілька варіантів. «Це комплектація замовлень, пакування, складські роботи, тимчасові позиції у харчовому виробництві та аграрному секторі. Також без знання мови можна влаштуватися на постійну фізичну працю, яка не вимагає високої кваліфікації», – додала експертка.

Раніше «Главком» писав про те, що послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу. Відбір кандидатів дійсно сповільнився, зазначається, що польські роботодавці розглядають резюме кандидатів протягом із 50 до 80 днів, інколи навіть 100 днів.

Також повідомлялося, що у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. У Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.