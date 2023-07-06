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Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені
Ігор Гуменюк, який загинув у Шевченківському суді внаслідок підриву гранати, міг піти на такий крок через відчай
фото з відкритих джерел

Адвокат Гуменюка не вірить, що той підірвав себе сам

Учора ввечері, 5 липня, у Шевченківському райсуді Києва внаслідок підриву гранати (за версією правоохоронців) загинув колишній військовий та націоналіст Ігор Гуменюк. Чоловік вісім років був у СІЗО без вироку у справі щодо вибуху гранати під Верховною Радою, унаслідок чого загинуло четверо нацгвардійців. Ув'язнений неодноразово звертався із заявами, що хоче брати участь у бойових діях: прагнув мобілізуватися і захищати Батьківщину. Проте суд постійно продовжував його тримання під вартою.

Зауважимо, адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той підірвав себе сам. «Його могли застрелити працівники КОРДу під час штурму», – заявив правозахисник.

Українці у соцмережах бурхливо реагують на суспільний резонанс. Думки користувачів різняться: деякі звинувачують судову систему та співчувають загиблому – інші ж обурені такими поглядами. 

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 1
Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 2
Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 3

Більшість українців стали на захист Гуменюка й наголошують, що охочі бути на фронті – повинні бути там, а не в СІЗО. «Замість того, щоб ловити бомжів на вулицях і вручати їм повістки, треба відправляти на фронт тих, хто цього хоче і буде воювати», – йдеться у дописі військового й громадського діяча Богдана Тицького.

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 4

Чоловік також наголосив, що судова система, де людина сидить вісім років без вироку – хвора система.

З цим погоджуються й інші, підкресливши – скільки ще може бути таких випадків, коли люди роками чекають на вирок. «Вісім років в СІЗО без вироку – це смертельний діагноз судовій системі…» – написав Олексій Гриценко, депутат та син ексміністра оборони Анатолія Гриценка. 

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 5

У коментарях погоджуються з автором допису.

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 6

Громадський діяч, експерт з питань соціальної політики та екснардеп Андрій Павловський вважає, що слідчі та працівники суду мають бути притягнуті до відповідальності.

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 7

Більшість користувачів вважають, що насправді Гуменюка вбили.

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 8

Дехто переконаний, що обурення щодо судової системи насправді підігрівається учасниками політичних ігор. Адвокат та ексголова пенітенціарної (кримінально-виконавчої) служби Сергій Старенький запевнив, що підозрюваний намагався втекти. До того ж треба розібратися звідки вибухівка, чому охорона пропустила вибухівку та чи правильно була організована варта. Старенький зауважив, що за Гуменюку загрожувало довічне ув'язнення, тому він нібито й намагався втекти. «Ви ще героя та ідола з нього зробіть», – дорікнув адвокат.

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 9

Зазначимо, адвокат Гуменюка був занепокоєний можливістю оголошення довічного ув'язнення своєму підзахисному.

Під дописом Старенького чимало коментарів обурених українців.

Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 10
Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені фото 11

Нагадаємо, учора ввечері, 6 липня, у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Також стало відомо, що Ігор Гуменюк, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події. Наразі невідомо, яким чином вибухівка потрапила до будівлі Шевченківського  райсуду Києва

Згодом адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський заявив, що Ігор Гуменюк, який загинув у Шевченківському суді внаслідок підриву гранати, міг піти на такий крок через відчай. Адже він вісім років був у СІЗО без вироку та хотів піти на фронт. . 

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Теги: вибух прокуратура Київ судова система вибухівка вирок

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