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    У Києві чоловік відкрив стрілянину по автівці патрульних (фото)

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    Правоохоронці вилучили у затриманого чоловіка зброю та записник - У Києві чоловік відкрив стрілянину по автівці патрульних (фото)
    Правоохоронці вилучили у затриманого чоловіка зброю та записник
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні затримали чоловіка, який стріляв у службове авто

    Сьогодні, 19 серпня, вранці біля зупинки громадського транспорту «Смілянська» Солом’янському районі Києва чоловік стріляв по автомобілю патрульних поліцейських.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульні їхали повз зупинку, раптово до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постіл по службовому автомобілю.

    Інспектори зупинилися та затримали громадянина.

    Із собою 44-річний чоловік мав предмет, схожий на зброю, та записник із підозрілими контактами.

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    У Києві чоловік відкрив стрілянину по автівці патрульних (фото)
    У Києві чоловік відкрив стрілянину по автівці патрульних (фото)

    Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною, та слідчо-оперативну групу для вилучення предмета, схожого на зброю, та надання правової кваліфікації діям чоловіка.

    Національна поліція України Київ автомобіль чоловік стрілянина
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