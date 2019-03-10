В наслідок масштабної ДТП у Вінниці постраждало чотири людини (фото)



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Автівки не підлягають відновленню

На Вишеньці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі «Інфініті» і таксі

9 березня під ранок у Вінниці на Келецькій сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали 4 людей. Фото автотрощі біля «Грошу» вінничани виклали у мобільний додаток. В коментарях пишуть, що авто їхала на великій швидкості. Станом на 08.00 годину ранку побиті автівки «Інфініті» та «Чері Тігго» на Келецькій, рух частково обмежений.

Керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції області Анна Олійник повідомила, що аварія сталась близько 04.20 години. Двоє водіїв в лікарні, двох пасажирів відправили додому.

«23-річний водій «Інфініті» їхав по Келецькій в бік Вишеньки, він зачепив авто таксі «Чері Тігго», яке було попереду. Від удару «Інфініті» зніс огорожу біля автозасправки, а таксі вдарилось в електроопору.

Внаслідок ДТП госпіталізували 23-річного водія «Інфініті». Його пасажирів, віком 23 та 14 років теж доправляли до лікарні, але після наданя медичної допомоги відпустили додому. Також в реанімації 47-річний таксист. Його стан найважчий.

У водія «Інфініті» взяли кров на аналіз, щоб визначити чи перебував він в стані алкогольного сп’яніння.

За ч.1 ст. 286 ККУ відкрито кримінальне провадження», - повідомила Анна Олійник.

Свідки кажуть, що молодь на «Інфініті» їхала з відпочинку в «Аурі».

Джерело: vinnitsa.info