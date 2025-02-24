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Уламки збитих дронів виявлено на Київському водосховищі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уламки збитих дронів виявлено на Київському водосховищі
Водолази-сапери вилучили уламки ворожого БПЛА на Київському водосховищі
фото: ДСНС України/Facebook

Прогулюючись уздовж Київського водосховища, місцеві жителі помітили дивний предмет, що стирчав з-під льоду, він нагадував крило дрона

На Київському водосховищі та біля одного з озер столиці місцеві жителі знайшли уламки ворожих безпілотників. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли у Мобільному рятувальному центрі ДСНС, фахівці групи підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт провели обстеження знахідки на Київському водосховищі і підтвердили, що це дійсно залишки ворожого БпЛА, які вже не становлять загрози. 

Водолази-сапери вилучили уламки ворожого БПЛА на Київському водосховищі
Водолази-сапери вилучили уламки ворожого БПЛА на Київському водосховищі
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

Уламки російського безпілотника дістали з криги та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження.

Бойова частина дрона «Герань-2», яку знайшли місцеві жителі
Бойова частина дрона «Герань-2», яку знайшли місцеві жителі
фото: ДСНС України/Facebook

На іншій локації перехожі побачили підозрілий об'єкт у прибережній зоні. Після обстеження фахівці виявили бойову частину БпЛА «Герань-2». Її оперативно транспортували на підривний майданчик для знищення.

У разі виявлення уламків збитих цілей рятувальники закликали не торкатися невідомих предметів і негайно телефонувати за номером «101». 

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російські дрони вчергове атакували Київську область. У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку, внаслідок падіння уламків сталась пожежа на 23-му поверсі будівлі.  

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Теги: Київ Київщина розмінування рятувальники дрон

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