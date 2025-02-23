Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну

Загалом за увесь тиждень РФ застосувала майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів

«Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на найбільшу атаку РФ безпілотниками на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський наголосив, що кожного дня українці протистоять повітряному терору, а напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів.

«Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. Дякую кожному й кожній, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція», – йдеться у дописі.

Президент зауважив, що всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей.

«Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру. Дякую всім нашим партнерам, хто допомагає та розуміє це!» – підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські терористи атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауда.

Також РФ атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Так, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.