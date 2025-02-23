Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну
Загалом за увесь тиждень РФ застосувала майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів
фото: ДСНС

«Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на найбільшу атаку РФ безпілотниками на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський наголосив, що кожного дня українці протистоять повітряному терору, а напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів.

«Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. Дякую кожному й кожній, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція», – йдеться у дописі.

Президент зауважив, що всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. 

«Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру. Дякую всім нашим партнерам, хто допомагає та розуміє це!» – підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські терористи атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауда.

Також РФ атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Так, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя росія обстріл українці Володимир Зеленський жінка поранення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ атакували ворожі дрони
У Солом'янському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника (оновлено)
Вчора, 00:59
Пожежу на конфайнменті ЧАЕС локалізовано, але її ще остаточно не загасили
На Чорнобильській АЕС триває пожежа, рятувальники повідомили про стан повітря
15 лютого, 15:21
Адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами
Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України – The Times
14 лютого, 01:18
Путін буде тягнути час до останнього
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
11 лютого, 13:53
Хаос у мові. Українці, де ваша самоповага?
Хаос у мові. Українці, де ваша самоповага?
5 лютого, 23:15
РФ запускає дрони, які детонують при контакті
ДСНС попереджає про російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною
4 лютого, 16:26
Наразі на місці події у Павлограді працюють правоохоронці
Вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді: з'явилися нові деталі
2 лютого, 21:30
Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні в інтересах національної безпеки США
«Є надійний план». Спецпредставник Трампа спрогнозував, коли завершиться війна
1 лютого, 11:18
Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік
Уражено один із найбільших НПЗ у Росії. СБУ розкрили деталі «бавовни» у Рязані
24 сiчня, 12:09

Події в Україні

Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну
Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну
Російські ракети пошкодили храм у Кривому Розі: з’явились фото та відео
Російські ракети пошкодили храм у Кривому Розі: з’явились фото та відео
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Втрати ворога станом на 23 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Чи очікувати масованої атаки в третю річницю вторгнення: відповідь Повітряних сил
Чи очікувати масованої атаки в третю річницю вторгнення: відповідь Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
127K
Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
12K
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
4864
Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)
4720
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua