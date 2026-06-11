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П'ять ударів ножем через жінку: у Дніпровському районі сталася кривава різанина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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П'ять ударів ножем через жінку: у Дніпровському районі сталася кривава різанина
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Інцидент стався у під’їзді житлового будинку на вулиці Остафія Дашкевича

У Дніпровському районі Києва побутовий конфлікт між колишніми співмешканцями закінчився кривавою різаниною. Чоловік, який прийшов на допомогу жінці, отримав п'ять ударів ножем у тулуб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у під’їзді житлового будинку на вулиці Остафія Дашкевича. Між місцевою мешканкою та її колишнім цивільним чоловіком спалахнула сварка через невирішені питання у стосунках. У розпал конфлікту киянка зателефонувала своєму 41-річному знайомому, який перебував неподалік, і попросила захистити її.

Коли чоловік прибув на місце, між ним і ревнивцем виникла словесна перепалка. Під час сутички 33-річний зловмисник дістав ніж та завдав опоненту п’ять ударів у тулуб. Потерпілого госпіталізували з численними проникаючими пораненнями, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Будинок, де стався інцидент
Будинок, де стався інцидент
фото: поліція Києва

Нападника затримали за місцем його проживання у порядку ст. 208 КПК України. До затримання залучили бійців полку поліції особливого призначення № 1.

Слідчі Дніпровського управління поліції вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Києва затримали 19-річного молодика, який вдарив ножем 53-річного чоловіка на Оболоні. Правоохоронці отримали повідомлення від медиків, які госпіталізували з вулиці Героїв полку Азов чоловіка з проникаючим ножовим пораненням живота. Як з'ясували слідчі, потерпілий разом із товаришами відпочивав на вулиці біля одного з будинків. Раптом між ним та молодиком із тієї ж компанії спалахнула сварка. 

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Теги: Київ кримінал напад конфлікт сварка

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