П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
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Водій Volkswagen відмовився пройти тест на алкоголь
У неділю, 7 квітня, ввечері у Подільському районі Києва за адресою вулиця Білицька, 47а сталася п’яна ДТП: зіткнулися Volkswagen Transporter і вантажівка Mercedes Sprinter.
Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, Mercedes з маленьким трактором у кузові припаркувався на узбіччі в напрямку вулиці Кирилівської. Водій тільки відійшов від своєї машини, як ззаду на повній швидкості у вантажівку влетів Volkswagen.
Від удару машину протягло на 5 метрів вперед.
Очевидці розповіли, що водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські запропонували йому пройти тест на алкоголь на місці, чоловік відмовився. Крім цього він відмовився і від відвідування медичного закладу для здачі аналізів.
Мікроавтобус Volkswagen отримав серйозні пошкодження.
Обійшлося без постраждалих.
На час оформлення ДТП рух по Білицькій здійснювався лише за двома з чотирьох смуг. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі інциденту з'ясовуються.