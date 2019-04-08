П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Mercedes з маленьким трактором у кузові припаркувався на узбіччі Фото: Інформатор

Водій Volkswagen відмовився пройти тест на алкоголь

У неділю, 7 квітня, ввечері у Подільському районі Києва за адресою вулиця Білицька, 47а сталася п’яна ДТП: зіткнулися Volkswagen Transporter і вантажівка Mercedes Sprinter.

Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Mercedes з маленьким трактором у кузові припаркувався на узбіччі в напрямку вулиці Кирилівської. Водій тільки відійшов від своєї машини, як ззаду на повній швидкості у вантажівку влетів Volkswagen.

Від удару машину протягло на 5 метрів вперед.

Очевидці розповіли, що водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські запропонували йому пройти тест на алкоголь на місці, чоловік відмовився. Крім цього він відмовився і від відвідування медичного закладу для здачі аналізів.

Мікроавтобус Volkswagen отримав серйозні пошкодження.

Обійшлося без постраждалих.

На час оформлення ДТП рух по Білицькій здійснювався лише за двома з чотирьох смуг. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі інциденту з'ясовуються.