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    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)

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    Mercedes з маленьким трактором у кузові припаркувався на узбіччі - П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
    Mercedes з маленьким трактором у кузові припаркувався на узбіччі
    Фото: Інформатор

    Водій Volkswagen відмовився пройти тест на алкоголь

    У неділю, 7 квітня, ввечері у Подільському районі Києва за адресою вулиця Білицька, 47а сталася п’яна ДТП: зіткнулися Volkswagen Transporter і вантажівка Mercedes Sprinter.

    Аварія трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Mercedes з маленьким трактором у кузові припаркувався на узбіччі в напрямку вулиці Кирилівської. Водій тільки відійшов від своєї машини, як ззаду на повній швидкості у вантажівку влетів Volkswagen.

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    Від удару машину протягло на 5 метрів вперед.

    Очевидці розповіли, що водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли поліцейські запропонували йому пройти тест на алкоголь на місці, чоловік відмовився. Крім цього він відмовився і від відвідування медичного закладу для здачі аналізів.

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    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у вантажівку з трактором у кузові (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Мікроавтобус Volkswagen отримав серйозні пошкодження.

    Обійшлося без постраждалих.

    На час оформлення ДТП рух по Білицькій здійснювався лише за двома з чотирьох смуг. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі інциденту з'ясовуються.

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