У Києві майже 1,8 тис. нових випадків Covid-19 за добу, на Київщині – понад тисяча
У Києві другий день фіксується незначне зниження добової кількості нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1772 осіб. Це на 64 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 3 листопада було зафіксовано 1836 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 267 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 233 тис. осіб (за добу 4 листопада – 567)
- померли понад 6,4 тис. людей (за добу – 43)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 155 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1072 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 135 тис. осіб (за добу 4 листопада – 360)
- померли 3,4 тис. осіб (за добу – 40).
4 листопада в Україні медики зафіксували понад 26 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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