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    У Києві майже 1,8 тис. нових випадків Covid-19 за добу, на Київщині – понад тисяча

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    До хворих з підозрою на коронавірус виїжджають мобільні бригади медиків - У Києві майже 1,8 тис. нових випадків Covid-19 за добу, на Київщині – понад тисяча
    До хворих з підозрою на коронавірус виїжджають мобільні бригади медиків
    Фото: glavcom.ua

    У Києві другий день фіксується незначне зниження добової кількості нових хворих на коронавірус

    За минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1772 осіб. Це на 64 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 3 листопада було зафіксовано 1836 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 267 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 233 тис. осіб (за добу 4 листопада – 567)
    • померли понад 6,4 тис. людей (за добу – 43)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 155 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1072 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 135 тис. осіб (за добу 4 листопада – 360)
    • померли 3,4 тис. осіб (за добу – 40).

    4 листопада в Україні медики зафіксували понад 26 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

    Читайте також: Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи


    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві майже 1,8 тис. нових випадків Covid-19 за добу, на Київщині – понад тисяча