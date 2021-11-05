У Києві майже 1,8 тис. нових випадків Covid-19 за добу, на Київщині – понад тисяча

До хворих з підозрою на коронавірус виїжджають мобільні бригади медиків

У Києві другий день фіксується незначне зниження добової кількості нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1772 осіб. Це на 64 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 3 листопада було зафіксовано 1836 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 267 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 233 тис. осіб (за добу 4 листопада – 567)

померли понад 6,4 тис. людей (за добу – 43)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 155 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1072 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 135 тис. осіб (за добу 4 листопада – 360)

померли 3,4 тис. осіб (за добу – 40).

4 листопада в Україні медики зафіксували понад 26 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.



