Як може змінитися простір після демонтажу МАФів: приклад Печерська

Біля станції метро «Звіринецька» кілька років тому демонтували МАФи. Цього року зеленбудівці завершили облаштування території

На бульварі Миколи Міхновського, 30/1, поблизу станції метро «Звіринецька», облаштовано новий міський простір. Працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського району створили зелену зону з дерев’яними вуличними меблями – парклетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час інспекції об’єкта зазначив, що такі простори створюються на місцях, де раніше були демонтовані тимчасові споруди або захаращені території. Біля станції метро «Звіринецька» кілька років тому прибрали МАФи, і цього року територію було перетворено на локацію для відпочинку. За його словами, у столиці вже облаштовано понад 10 подібних зон, і їхню кількість планують збільшувати, оскільки це оптимальне рішення для невеликих територій.

Біля станції метро «Звіринецька» в Печерському районі з'явилася зелена зона з вуличними меблями фото: пресслужба КМДА

У Департаменті зауважили, що облаштування вуличних меблів з озелененням відбувається власними силами районних КП УЗН без залучення додаткових бюджетних коштів. Встановлення вуличних меблів з озелененням у столиці почалося минулого року, і ця практика продовжується.

Нагадаємо, в Оболонському районі біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

Як повідомлялося, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо.