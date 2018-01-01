У Києві на кір захворіло вже майже 100 людей
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Найбільше хворіють діти віком від 5 до 9 років
У столиці зареєстровано 99 випадків захворювання на кір, з них – 75 дітей.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба відомства.
«Найбільше хворіють діти віком від 5 до 9 років. До столичних лікарень госпіталізовано 12 осіб: 7 дорослих і 5 дітей», – розповів Поворозник.
За його словами, тільки за 5 днів у муніципальних медичних закладах зроблено щеплення близько 15 тисячам дітей.
«Сьогодні вакциновано четверту частину дітей, які не мали щеплень згідно з календарем щеплень. Упевнений, якщо вакцинація триватиме такими темпами, за кілька днів кількість випадків захворюваності на кір значно поменшає», – зауважив Поворозник.
Він зазначив, що для зручності киян у роботу кабінетів щеплень внесли зміни. Насамперед, на період провадження запобіжних профілактичних заходів, продовжено час їхньої роботи та організовано роботу у вихідні.
«Для щеплень використовують якісну вакцину «Пріорікс» (країна виробник – Бельгія), термін придатності якої до кінця 2018 року. Тому я запрошую батьків щепити своїх дітей, аби уберегти їх від хвороби», – наголосив перший заступник голови КМДА.
Як повідомлялося, з початку 2018 року від кору в Україні померли вже двоє людей.
У МОЗ нагадують, що інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами:
- висока температура,
- головний біль,
- нежить,
- сухий кашель,
- збільшення лімфовузлів,
- запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення),
- пронос та блювота.
На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.
Кір має серйозні ускладнення: захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.
На кір хворіють не лише діти, а і дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення. У разі контакту з хворим на кір слід негайно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.
Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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