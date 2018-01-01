У Києві на кір захворіло вже майже 100 людей

Найбільше хворіють діти віком від 5 до 9 років

У столиці зареєстровано 99 випадків захворювання на кір, з них – 75 дітей. [READ_MORE] Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба відомства. «Найбільше хворіють діти віком від 5 до 9 років. До столичних лікарень госпіталізовано 12 осіб: 7 дорослих і 5 дітей», – розповів



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Найбільше хворіють діти віком від 5 до 9 років

У столиці зареєстровано 99 випадків захворювання на кір, з них – 75 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба відомства.

«Найбільше хворіють діти віком від 5 до 9 років. До столичних лікарень госпіталізовано 12 осіб: 7 дорослих і 5 дітей», – розповів Поворозник.

За його словами, тільки за 5 днів у муніципальних медичних закладах зроблено щеплення близько 15 тисячам дітей.

«Сьогодні вакциновано четверту частину дітей, які не мали щеплень згідно з календарем щеплень. Упевнений, якщо вакцинація триватиме такими темпами, за кілька днів кількість випадків захворюваності на кір значно поменшає», – зауважив Поворозник.

Він зазначив, що для зручності киян у роботу кабінетів щеплень внесли зміни. Насамперед, на період провадження запобіжних профілактичних заходів, продовжено час їхньої роботи та організовано роботу у вихідні.

«Для щеплень використовують якісну вакцину «Пріорікс» (країна виробник – Бельгія), термін придатності якої до кінця 2018 року. Тому я запрошую батьків щепити своїх дітей, аби уберегти їх від хвороби», – наголосив перший заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, з початку 2018 року від кору в Україні померли вже двоє людей.

У МОЗ нагадують, що інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами:

- висока температура,

- головний біль,

- нежить,

- сухий кашель,

- збільшення лімфовузлів,

- запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення),

- пронос та блювота.

На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Кір має серйозні ускладнення: захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

На кір хворіють не лише діти, а і дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення. У разі контакту з хворим на кір слід негайно звернутися до лікаря.



