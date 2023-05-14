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«Укрзалізниця» попередила про затримку 13 потягів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку 13 потягів
фото з відкритих джерел

Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч

Сьогодні, 14 травня, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів «Укрзалізниці». При цьому залізничники полагодили колію, пошкоджену через обстріл у Хмельницькій області та очікують дозвіл відновлення руху. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль - Київ та №715 Київ – Перемишль», – йдеться в повідомленні.

Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця-Хмельницький-Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький-Вінниця-Козятин 1, а також Чорне Озеро-Тернопіль-Красне.

«Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею», – додали у відомстві.

До того ж з затримкою на понад годину курсують і наступні потяги:

  • №749/750 Будапешт - Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)
  • №11/12 Одеса - Львів +1:55
  • №35/36 Перемишль - Одеса +1:30
  • №37/38 Ужгород - Одеса +1:30
  • №715/716 Перемишль - Київ +1:37
  • №57/58 Київ - Ворохта +5:01
  • №41/42 Трускавець - Дніпро +3:58
  • №59/60 Київ - Чоп +5:24
  • №119/120 Запоріжжя-1 - Львів +1:00
  • №11/12 Львів - Одеса +2:09
  • №119/120 Львів - Запоріжжя-1 +2:02
  • №25/26 Одеса - Рахів +1:42
  • №81/82 Київ - Ужгород +1:09

Як раніше повідомлялося, на Хмельниччині через вибухи обмежено рух потягів. Нагадаємо, у ніч на 13 травня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи. 

Теги: Укрзалізниця Дніпро Львів Вінниця обстріл ремонт Ужгород Тернопіль Хмельницкий потяг

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