У Києві на постійній основі почав працювати офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста

Міжнародний комітет Червоного Хреста вже доправив 2 тис. тонн гуманітарної допомоги в Україну

У Києві на постійні основі почав працювати офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста, в інших містах також мають відкритись офіси організації. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Петер Маурер, Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, пообіцяв активізувати організацію гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення», – розповів Тимошенко після зустрічі з главою організації.

Він зазначив, що Маріуполь, інші міста і населені пункти України, в яких окупанти ведуть війну проти цивільного населення, потребують невідкладної евакуації та доставки гуманітарних вантажів.

«Червоний Хрест є важливим учасником цих процесів», – сказав Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента також додав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста вже доправив 2 тис. тонн гуманітарної допомоги в Україну.

Як повідомлялося, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві.

Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.