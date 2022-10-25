У Києві оголошена повітряна тривога: в столиці України перебуває президент Німеччини

Увага, кияни, подбайте про свою безпеку!

Негайно перейдіть до укриття!

Уранці 25 жовтня в столиці України пролунав сигнал повітряної тривоги. Наразі в жодній іншій області сирени не пролунали.

Нагадуємо, киянам слід негайно спуститися в укриття і перебувати там до відбою тривоги.

Як відомо, сьогодні, 25 жовтня, вперше за вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України до Києва прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Німецький лідер готується зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.

Раніше повідомлялося, що Штайнмаєр скасував запланований візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.