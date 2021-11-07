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    У Києві Патріарший собор УГКЦ відкрив пункт вакцинації від Covid-19

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    Двері Патріаршого собору відкриті для бажаючих отримати щеплення - У Києві Патріарший собор УГКЦ відкрив пункт вакцинації від Covid-19
    Двері Патріаршого собору відкриті для бажаючих отримати щеплення
    фото з відкритих джерел

    Пункт вакцинації у соборі працюватиме щоденно з 10-00 до 17-00

    У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19, який працюватиме щоденно, повідомляє сайт Патріаршого собору.

    Щоденно з 10-00 до 17-00 ви можете вакцинуватися від Covid-19 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ», – йдеться у повідомленні.

    «Зараз Україна переживає пік пандемії... Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні. Перше – не боятися приймати вакцини, друге – носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки. Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров'я – щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації», – сказав під час сьогоднішнього недільного богослужіння в Патріаршому соборі глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

    За його словами, такі пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном.

    Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 625 хворих на коронавірус, 42 людини померли.

    Минулої доби у столиці захворіли: 353 жінки віком від 18 до 89 років і 226 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 28 дівчаток від одного до 17 років і 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

    У столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

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    Теги: Київ українці Україна УГКЦ хвороби вакцинація населення коронавірус
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    У Києві Патріарший собор УГКЦ відкрив пункт вакцинації від Covid-19