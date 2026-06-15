У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси

Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у п'яти районах

У розгорнутих пунктах можна отримати роз’яснення щодо оформлення грошових виплат та алгоритм подальших дій

Для мешканців Києва, чиє житло постраждало під час масованої комбінованої ворожої атаки 15 червня, у п'яти районах столиці розгорнули штаби допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У розгорнутих пунктах містяни можуть отримати роз’яснення щодо оформлення грошових виплат, психологічну та юридичну підтримку, допомогу зі складанням заяви на матеріальну допомогу, а також чіткий алгоритм подальших дій.

Адміністрація оприлюднила перелік локацій та контактів за районами:

Деснянський район

Штаб допомоги працює на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 за адресою:

вул. Василя Іваниса, 3

Контактні телефони: (098) 648-08-89, (097) 109-90-41

Оболонський район

Для зручності мешканців штаби розгорнули на двох локаціях:

У приміщенні ОД-501 на вул. Олександра Архипенка, 6-А

Безпосередньо біля пошкодженого будинку на вул. Автозаводській

Гаряча лінія для консультацій: (066) 356-35-20

Печерський район

Пункт фіксації пошкоджень майна та подання заяв працює за адресою:

вул. Євгена Коновальця, 15/4 (тут приймають працівники поліції та фахівці соціальних служб)

Матеріали для тимчасового зашиття вікон (плівка, ОСБ тощо): звертатися за телефоном (098) 292-90-19 (Оксана Олександрівна Лебідь, начальник ЖЕД «Печерська брама»)

Оформлення матеріальної допомоги: Управління соціального захисту та ветеранської політики Печерської РДА на вул. Цитадельній, 4/7.

Солом’янський район

Основний штаб розгорнуто в ліцеї № 43:

вул. Преображенська, 17

Контактні телефони: (093) 471-89-34, (097) 532-09-79, (097) 917-18-30, (093) 833-68-94, (093) 986-96-24

Також працює Консультаційний центр при Управлінні соціальної та ветеранської політики на просп. Повітряних Сил, 40 (графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00).

Голосіївський район

Консультації щодо державної програми «єВідновлення» та соціальний супровід можна отримати за телефонами:

З питань «єВідновлення»: (044) 281-60-21, (044) 281-60-16, (044) 281-60-14

Соціальні менеджери: (095) 494-69-31, (095) 494-69-67

У КМДА нагадують, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.