Макрон після атаки на Києво-Печерську лавру окреслив мету саміту G7

Макрон: удар тільки зміцнює нашу рішучість зробити все можливе разом із союзниками та партнерами для досягнення припинення вогню, а потім і миру

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що одним із ключових завдань саміту G7 буде досягнення припинення вогню в Україні.

У дописі в соцмережі X французький лідер нагадав, що внаслідок масованої атаки РФ постраждала Києво-Печерська лавра – одна з головних святинь українського православ'я та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, пише «Главком».

«Як і агресивну війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки, ніщо не виправдовує цей удар по нашій спільній спадщині», – наголосив Макрон.

За його словами, Франція готова співпрацювати з українською владою у питаннях збереження культурної спадщини. Президент Франції також заявив, що атака лише посилила рішучість Парижа та його союзників домагатися припинення вогню, від якого Росія продовжує відмовлятися.

«Цей удар тільки зміцнює нашу рішучість зробити все можливе разом із союзниками та партнерами для досягнення припинення вогню, а потім і миру. Ми будемо прагнути цього на саміті G7», – зазначив Макрон.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні, застосувавши 70 ракет та понад 600 безпілотників. У Києві внаслідок удару виникла масштабна пожежа на території Києво-Печерської лаври, зокрема загорівся дах Успенського собору.

Як відомо, російські окупанти вдарили по містах України в ніч проти 15 червня напередодні саміту «Великої сімки». Основним напрямком обстрілу став Київ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників з закликом посилити тиск на Росію