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Зеленський відповів, яке послання передасть Путіну після атаки на Київ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський відповів, яке послання передасть Путіну після атаки на Київ
Зеленський після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі відповів на запитання журналістів
скриншот з відео

Президент також розповів про посилення української протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі лаконічно відповів на запитання журналістів про те, що б він хотів сказати російському агресору Володимиру Путіну після чергової масованої атаки, пише «Главком».

«Ми ще скажемо», – заявив глава держави.

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Також Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду для проведення першочергових робіт у пошкодженій Києво-Печерській лаврі.

Крім того, президент розповів про посилення української протиповітряної оборони. За його словами, Україна нещодавно отримала та вже розгорнула новий пакет ракет для систем Patriot.

Водночас глава держави наголосив, що після використання цих боєприпасів необхідно працювати над поповненням запасів. Зеленський також зазначив, що якби Україна мала достатню кількість комплексів та ракет Patriot, результати відбиття російської атаки могли б бути кращими.

У ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за час повномасштабної війни, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників. Однією з цілей удару став Київ. На території Києво-Печерської лаври виникла пожежа даху Успенського собору, також пошкоджень зазнали інші об'єкти столиці.

Теги: росія путін обстріл Володимир Зеленський ракетна атака

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