До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто

Під час перебування в Україні Тютто проведе низку зустрічей, присвячених відновленню країни та розвитку громад

Тютто зустрінеться з представниками уряду, серед яких – Олексій Кулеба

До Києва з офіційним візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Під час перебування в Україні вона проведе низку зустрічей, присвячених відновленню країни, розвитку громад та поглибленню співпраці між українськими й європейськими регіонами.

Зокрема, Тютто зустрінеться з представниками уряду, серед яких віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Сторони планують обговорити підтримку українських громад, розвиток партнерств між муніципалітетами України та країн ЄС, а також подальшу взаємодію у сфері відбудови та європейської інтеграції.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши 70 ракет і понад 600 безпілотників. Основним напрямком удару став Київ. Під час атаки постраждала, зокрема, територія Києво-Печерської лаври.

За даними ДСНС та влади столиці, через обстріл загинуло п'ятеро людей.