До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
Тютто зустрінеться з представниками уряду, серед яких – Олексій Кулеба
До Києва з офіційним візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Під час перебування в Україні вона проведе низку зустрічей, присвячених відновленню країни, розвитку громад та поглибленню співпраці між українськими й європейськими регіонами.
Зокрема, Тютто зустрінеться з представниками уряду, серед яких віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Сторони планують обговорити підтримку українських громад, розвиток партнерств між муніципалітетами України та країн ЄС, а також подальшу взаємодію у сфері відбудови та європейської інтеграції.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши 70 ракет і понад 600 безпілотників. Основним напрямком удару став Київ. Під час атаки постраждала, зокрема, територія Києво-Печерської лаври.
За даними ДСНС та влади столиці, через обстріл загинуло п'ятеро людей.
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