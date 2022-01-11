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    У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)

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    На балконі, що здається в оренду, розмістили ліжко, шафу, полиці - У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)
    На балконі, що здається в оренду, розмістили ліжко, шафу, полиці
    фото з Facebook

    Дивне смарт-житло пропонують орендувати на Лісовому масиві

    У мережі з'явилося оголошення про здачу в оренду кімнати у квартирі на вул. Академіка Курчатова, 8 в Деснянському районі Києва (Лісовий масив). Цікаво, що під житлову кімнату переобладнали балкон і просять за таке житло 4 тис. грн на місяць.

    «Покваптеся встигнути! Винайняти кімнату – вона ж засклений балкон, на Лісовому за 4 тисячі. Країна стартапів», – написав на своїй сторінці у Facebook киянин Дмитро Макагон, який помітив оголошення і поділився ним.

    Оголошення набуло розголосу в мережі, після чого воно було видалене, але користувачі встигли зробити скріншот.

    Скріншот з допису Володимира Майбороди у Facebook
    Скріншот з допису Володимира Майбороди у Facebook

    На балконі, переробленому під кімнату, встановлені полиці, письмовий стіл, стілець, шафа та ліжко.

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    У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)
    У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)
    У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)
    фото з Facebook

    Кімната знаходиться за 25 хвилин ходьби від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська».

    Орендувати кімнату може дівчина, тому що в інших кімнатах також мешкають дівчата.

    «Якщо вас цікавить стабільність, тиша, власний простір і не лякає компактність, то можете приїжджати на огляд», – прорекламував кімнату орендодавець.

    Серед переваг житла він перерахував наявність побутової техніки, окремої вбиральні та ванної, кухні, також близьке розташування зупинки транспорту та супермаркету тощо.

    Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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    Теги: Київ нерухомість ціни житло
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    У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)