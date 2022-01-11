У Києві під виглядом кімнати здають в оренду балкон за 4 тис. грн (фото)

На балконі, що здається в оренду, розмістили ліжко, шафу, полиці

Дивне смарт-житло пропонують орендувати на Лісовому масиві

У мережі з'явилося оголошення про здачу в оренду кімнати у квартирі на вул. Академіка Курчатова, 8 в Деснянському районі Києва (Лісовий масив). Цікаво, що під житлову кімнату переобладнали балкон і просять за таке житло 4 тис. грн на місяць.

«Покваптеся встигнути! Винайняти кімнату – вона ж засклений балкон, на Лісовому за 4 тисячі. Країна стартапів», – написав на своїй сторінці у Facebook киянин Дмитро Макагон, який помітив оголошення і поділився ним.

Оголошення набуло розголосу в мережі, після чого воно було видалене, але користувачі встигли зробити скріншот.

Скріншот з допису Володимира Майбороди у Facebook

На балконі, переробленому під кімнату, встановлені полиці, письмовий стіл, стілець, шафа та ліжко.

Кімната знаходиться за 25 хвилин ходьби від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська».

Орендувати кімнату може дівчина, тому що в інших кімнатах також мешкають дівчата.

«Якщо вас цікавить стабільність, тиша, власний простір і не лякає компактність, то можете приїжджати на огляд», – прорекламував кімнату орендодавець.

Серед переваг житла він перерахував наявність побутової техніки, окремої вбиральні та ванної, кухні, також близьке розташування зупинки транспорту та супермаркету тощо.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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