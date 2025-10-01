Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух
Правоохоронці вирішили затримати відкриття фестивального майданчика Терезієнвізе
фото: Reuters

Октоберфест у Мюнхені закрито через вибух і стрілянину, а поліція виявила пастки в житловому будинку

Найбільший у світі пивний фестиваль Октоберфест у Мюнхені залишатиметься закритим щонайменше до 17:00 (за місцевим часом) у середу через масштабну поліцейську операцію, яка проводиться на півночі міста. Інцидент розпочався зі стрілянини та вибухів у житловому будинку, де поліція виявила вибухівку та пастки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними поліції Мюнхена, подія сталась в одному з житлових будинків на півночі міста. Правоохоронці заявили, що будинок був навмисно підпалений під час сімейної сварки.

У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух фото 1
фото: Reuters

Внаслідок інциденту загинула одна особа, яку знайшли на місці пожежі. Ще одна особа зникла безвісти, але, як вважають, її життю нічого не загрожує. Для знешкодження пасток, знайдених у будівлі, були залучені спецпризначенці. Поліція стверджує, що операція не становить небезпеки для населення.

У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух фото 2
фото: Reuters

Через цей інцидент правоохоронці вирішили затримати відкриття фестивального майданчика Терезієнвізе.

«Наразі ми вивчаємо всі можливості. Вивчаються можливі сполучення з іншими місцями в Мюнхені, зокрема з Терезієнвізе (де проходить Октоберфест)», – повідомила мюнхенська поліція.

Октоберфест розпочався 20 вересня і має завершитися 5 жовтня.

Нагадаємо, у суботу, 20 вересня, у Мюнхені офіційно відкрився 190-й пивний фестиваль «Октоберфест» – наймасштабніше народне свято світу. Традиційно старт дійству дав мер міста Дітер Райтер, який відкрив першу діжку пива лише двома ударами молотка. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише «Главком».

Попри спеку, намети з пивом виявилися переповненими вже в перший день. За даними DW, черги до воріт фестивалю утворилися ще вночі. Тисячі відвідувачів у баварських костюмах штурмували майданчик Терезієнвізе, аби зайняти найкращі місця.

За даними Німецької метеорологічної служби, у день відкриття зафіксовано 30,7 °C, що стало найвищим показником за всю історію спостережень під час «Октоберфесту». Попередній рекорд (30,5 °C) тримався із 22 вересня 1993 року.

Читайте також:

Теги: Німеччина фестиваль поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гравець лотереї помітив виграш у 15 млн євро лише через півроку
Німець виграв €15,3 млн, знайшовши лотерейний квиток у старій куртці
Вчора, 09:14
Молодь у Німеччині лінується працювати
Тренд на неповну зайнятість став проблемою для Німеччини
29 вересня, 11:25
«Маєш фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення
28 вересня у Києві відкриється «Маєш фест» – фестиваль підтримки дітей військових
26 вересня, 14:22
За підпал авто затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років
Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ
24 вересня, 19:01
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58
Росія воскресила радянське Інтербачення
Інтербачення як ширма
22 вересня, 09:25
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
22 вересня, 04:41
Водій трактора затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі
На Вінниччині п'яний тракторист наїхав на двох людей
12 вересня, 23:49
Інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку наркотичних речовин, але згодом поліція встановила, що жодної крадіжки не було
На Рівненщині чоловік звернувся до поліції через крадіжку наркотиків
5 вересня, 05:28

Соціум

У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух
У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух
Провокація у Берліні: ширяться листівки із закликом воювати за Україну
Провокація у Берліні: ширяться листівки із закликом воювати за Україну
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
ЄС переходить на біометричний контроль: що треба знати українцям
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua