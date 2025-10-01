У Німеччині закрито найбільший у світі пивний фестиваль через стрілянину і вибух

Октоберфест у Мюнхені закрито через вибух і стрілянину, а поліція виявила пастки в житловому будинку

Найбільший у світі пивний фестиваль Октоберфест у Мюнхені залишатиметься закритим щонайменше до 17:00 (за місцевим часом) у середу через масштабну поліцейську операцію, яка проводиться на півночі міста. Інцидент розпочався зі стрілянини та вибухів у житловому будинку, де поліція виявила вибухівку та пастки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними поліції Мюнхена, подія сталась в одному з житлових будинків на півночі міста. Правоохоронці заявили, що будинок був навмисно підпалений під час сімейної сварки.

фото: Reuters

Внаслідок інциденту загинула одна особа, яку знайшли на місці пожежі. Ще одна особа зникла безвісти, але, як вважають, її життю нічого не загрожує. Для знешкодження пасток, знайдених у будівлі, були залучені спецпризначенці. Поліція стверджує, що операція не становить небезпеки для населення.

фото: Reuters

Через цей інцидент правоохоронці вирішили затримати відкриття фестивального майданчика Терезієнвізе.

«Наразі ми вивчаємо всі можливості. Вивчаються можливі сполучення з іншими місцями в Мюнхені, зокрема з Терезієнвізе (де проходить Октоберфест)», – повідомила мюнхенська поліція.

Октоберфест розпочався 20 вересня і має завершитися 5 жовтня.

Нагадаємо, у суботу, 20 вересня, у Мюнхені офіційно відкрився 190-й пивний фестиваль «Октоберфест» – наймасштабніше народне свято світу. Традиційно старт дійству дав мер міста Дітер Райтер, який відкрив першу діжку пива лише двома ударами молотка. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише «Главком».

Попри спеку, намети з пивом виявилися переповненими вже в перший день. За даними DW, черги до воріт фестивалю утворилися ще вночі. Тисячі відвідувачів у баварських костюмах штурмували майданчик Терезієнвізе, аби зайняти найкращі місця.

За даними Німецької метеорологічної служби, у день відкриття зафіксовано 30,7 °C, що стало найвищим показником за всю історію спостережень під час «Октоберфесту». Попередній рекорд (30,5 °C) тримався із 22 вересня 1993 року.