Ракетні обстріли України: названо дату засідання Радбезу ООН
Засідання буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 9 липня на екстрене засідання через масовану ракетну атаку по Україні. Про це пише Sky News.
Зокрема, засідання буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві та інших містах України.
Засідання закликали провести низка країн: Великобританія, Франція, Еквадор, Словенія та США.
«Ми засудимо боягузливий і розпусний напад Росії на лікарню», – заявила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.
Нагадаємо, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Президент Зеленський наголосив, що Україна «безперечно відповість нелюдям з Росії» та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.
«Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар», – сказав Зеленський.
Зокрема, у черговій цинічній заяві, покликаній виправдати воєнні злочини, російський політик, ексдепутат Державної думи Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Марков, який є довіреною особою президента країни-агресорки Володимира Путіна, стверджує, що в будівлі нібито був штаб українських військових.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху. Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
Як повідомлялося, через руйнування будівлі дитячої лікарні «Охматдит» влада розпочала пошук нового місця для її розташування.
До слова, вартість ранкової атаки країни-терориста становить від $200 млн до $250 млн, натомість вартість збитих ракет у межах від $160 млн до $200 млн.
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