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Ракетні обстріли України: названо дату засідання Радбезу ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракетні обстріли України: названо дату засідання Радбезу ООН
Низка країн закликали провести засідання Радбезу щодо російської атаки
фото з відкритих джерел

Засідання буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 9 липня на екстрене засідання через масовану ракетну атаку по Україні. Про це пише Sky News.

Зокрема, засідання буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві та інших містах України.

Засідання закликали провести низка країн: Великобританія, Франція, Еквадор, Словенія та США.

«Ми засудимо боягузливий і розпусний напад Росії на лікарню», – заявила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Нагадаємо, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Президент Зеленський наголосив, що Україна «безперечно відповість нелюдям з Росії» та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

«Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар», – сказав Зеленський.

Зокрема, у черговій цинічній заяві, покликаній виправдати воєнні злочини, російський політик, ексдепутат Державної думи Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Марков, який є довіреною особою президента країни-агресорки Володимира Путіна, стверджує, що в будівлі нібито був штаб українських військових.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху. Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

5 фото
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фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Як повідомлялося, через руйнування будівлі дитячої лікарні «Охматдит» влада розпочала пошук нового місця для її розташування.

До слова, вартість ранкової атаки країни-терориста становить від $200 млн до $250 млн, натомість вартість збитих ракет у межах від $160 млн до $200 млн.

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Теги: Київ Радбез ООН обстріл війна лікарня

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