Порятунок унікального озера у Києві: громадськість б'є на сполох

За словами депутатки Київради Євгенії Кулеби, у Києві вчергове, вшосте, не відбувся тендер на розчистку озера

Унікальне озеро Синє на столичному Виноградарі повністю висохло, так і не дочекавшись запланованих робіт по ревіталізації. Громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди.

Тиждень тому Андрєєв звертав увагу міського голови Києва Віталія Кличка на, те, що його підлеглі ніяк не візьмуться за порятунок перлини житлового масиву Виноградар і міста Києва, улюбленого місця відпочинку киян.

«Висохло і вже заросло травою. Зникнуть історичні річки, висохнуть льодовикові озера, варвари зруйнують старовинні будівлі і виріжуть дерева. Лиш тоді зрозуміють люди, що самі вбили своє майбутнє», – написав активіст у соцмережі.

За словами депутатки Київради Євгенії Кулеби, у Києві вчергове, вшосте, не відбувся тендер на розчистку озера.

«12 серпня буде рік з того моменту, як громада зустрічалася з КП «Плесо» , Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Йшла мова про терміновий порятунок озера. Не відбувся навіть нетерміновий», – написала у соцмережі посадовиця.

Нагадаємо, на вимогу місцевих мешканців управління екології включило роботи з розчищування і благоустрою озера до переліку природоохоронних заходів на 2023 рік, проте виконати роботи не встигли.

Синє – це безстічне озеро, що живиться ґрунтовими водами й атмосферними опадами. Більшу його частину засипали в 1970–1980 роках, коли забудовували масив багатоповерхівками. З того часу площа водойми почала зменшуватися.

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Озеро Синє висохло і майже усе заросло травою фото: Юрій Андреєв, Facebook

Рятувати озеро збиралися ще у 2022 році, але через повномасштабну війну роботи не виконали. На ревіталізацію Синього виділили 35 мільйонів гривень, але розподіл коштів мали узгодили з військовою адміністрацію. Там розглядали його більше, ніж півтора місяці, але директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний запевняв, що розподіл коштів підпишуть.

Озеро Синє розташоване на західній околиці житлового масиву Виноградар, що в Подільському районі Києва. За легендою, озеро утворилася ще в льодовиковий період. Доказом цієї версії називають наявність на дні синього мулу, який і надає воді характерний синюватий відтінок.

Обміління озера зумовлене будівництвом житлового масиву й автодоріг на берегах і поблизу водойми. Площа озера за останні 40 років суттєво зменшилася. З’єднувальна протока пересохла, на місці озера утворилися дві водойми, рівень води у яких постійно падає. Озеро планують обʼєднати в кільце, щоби зрівняти рівень води й запобігти застою.

Також Андрєєв показав, який вигляд озеро Синє мало усього лиш кілька років тому.

Ось такий вигляд Синє озеро мало у червні 2022 року, два роки тому фото: Юрій Андреєв, Facebook

А ось яким воно було до того, як масив почали активно забудовувати

Таким озеро Синє було раніше фото: Юрій Андреєв, Facebook

Нагадаємо, у селищі Калинівка, що у Фастівському районі Київщини, посеред озера з’явилася насипна дорога. Вона буцімто має скоротити шлях до укриття. Про це повідомила Калинівська селищна рада. Відомо, що за насипом посеред водойми стоїть місцева влада.

До слова, водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки. На одній із баз відпочинку в Комунарському районі Запоріжжя рівень води майже за тиждень знизився до нульової позначки. Раніше альтанки стояли на воді, нині – на землі.