Головна Київ Новини
search button user button menu button

Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки
Охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну (зліва) призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі
фото: Суспільне

Суд визнав колишнього сторожа поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб

Деснянський районний суд Києва виніс вирок охоронцю столичної поліклініки Вадиму Мошкіну, біля укриття якої в червні 2023 року загинули троє людей після російської атаки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд визнав колишнього сторожа поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб (ч. 3 ст. 135 КК України). Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Згідно з рішенням суду, охоронець КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» під час оголошення повітряної тривоги в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя.

Натомість обвинувачений своєї вини не визнав та не розкаявся.

«Під час судового розгляду постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям та він не був зобов’язаний відкривати до нього двері», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Як повідомлялося, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним в справі про закрите укриття в поліклініці під час масштабного обстрілу Росії.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

Читайте також: Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
Теги: обстріл укриття тривога Київ суд охорона смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська влада збирається демонтувати 54 конструкції окремого суб'єкта господарювання
Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок
26 липня, 08:48
Поліція одразу виїхала на місце, де вияивли небезпечну знахідку
Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника
25 липня, 16:10
Музеї у парку ще не працюють
Від сьогодні «Межигір'я» знову відкрито для відвідувачів
19 липня, 15:55
Ворог вдарив по житловій забудові міста
Окупанти двічі вдарили по центру Чугуєва, поранивши сімох людей
19 липня, 07:58
Суд призначив Червінському заставу у дев'ять млн грн
Роману Червінському призначено заставу
15 липня, 22:30
На відео було видно кров на вусі Трампа
Стрілянина на мітингу у США. Трампа з закривавленим вухом евакуйовано
14 липня, 02:10
Під час моніторингу було досліджено 60 проб води з поверхневих водойм
Де можна купатися у Києві та області: список
12 липня, 13:30
Лікідація наслідків російської атаки
Обстріл Києва: росіяни влучили в будинок, є загиблий, чути крики людей (відео)
8 липня, 12:37
Чорний дим огортає район Оболоні
У Києві на Оболоні палає складське приміщення (відео)
4 липня, 21:47

Новини

Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки
Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки
У Києві деякі автобуси змінили маршрут
У Києві деякі автобуси змінили маршрут
На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9920
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua