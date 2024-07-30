Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки

Суд визнав колишнього сторожа поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб

Деснянський районний суд Києва виніс вирок охоронцю столичної поліклініки Вадиму Мошкіну, біля укриття якої в червні 2023 року загинули троє людей після російської атаки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд визнав колишнього сторожа поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб (ч. 3 ст. 135 КК України). Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Згідно з рішенням суду, охоронець КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» під час оголошення повітряної тривоги в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя.

Натомість обвинувачений своєї вини не визнав та не розкаявся.

«Під час судового розгляду постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям та він не був зобов’язаний відкривати до нього двері», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Як повідомлялося, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним в справі про закрите укриття в поліклініці під час масштабного обстрілу Росії.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.