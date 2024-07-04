Виїзд родичів чиновників за кордон: столична влада прокоментувала звинувачення

Пресслужба КМДА звинуватила Лубінця та Мінсоцполітики у бездіяльності щодо допомоги в евакуації дітей-сиріт на початку повномасштабного вторгнення

Служба у справах дітей та сім’ї КМДА: «Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована»

Інформація про відправлення київськими посадовцями своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами. Про це заявила Служба у справах дітей та сім’ї КМДА.

За словами пресслужби, після повномасштабного вторгнення перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей, зокрема які були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.

«На превеликий жаль, ні в лютому, ні на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей! Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт! На початку повномасштабного вторгнення за допомогою Служби у справах дітей та сім’ї, за підтримки місцевої влади, евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що місцева влада без допомоги будь-якого державного органу та підтримки жодного посадовця центрального рівня провела переговори з урядом Німеччини та знайшла можливість для евакуації дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія.

«Вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації дітей не могли бути евакуйовані у складі групи без професійного супроводу. Саме тому була сформована група супроводжуючих осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію», – додає пресслужба.

Варто зазначити, що питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало та продовжує перебувати на особистому контролі мера міста Вупперталь та Київського міського голови.

«Питання уповноваженого Верховної ради з прав людини «де діти?» звучить від посадовця такого рівня абсолютно непрофесійно, адже під час моніторингових візитів представникам Офісу омбудсмена безперешкодно надана інформація про всіх без винятку дітей, які перебували або продовжують перебувати в евакуації! Представники установи, яка прийняла наших дітей, вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до уряду Німеччини, який понад два роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон.

За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад.

Омбудсмен розповів, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

У 2024 році представники Лубінця під час моніторингових візитів у Німеччину відвідували ті заклади, де перебувають українські діти. Але в табір Вупперталя їх не пустили. Причини - відсутність супровідних осіб від України. Діти перебувають лише під опікою німецької сторони. Як сказали німці, з початку евакуації тут було 55 дітей.

Лубінець додав, що моніторингова група так і не змогла перевірити, де решта 13 дітей. Тож уже в Києві Офіс омбудсмена прийшов із позаплановими візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1.

Згодом стало відомо, що за заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування.