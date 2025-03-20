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У Києві та Лондоні відкрилася фотовиставка про співпрацю України та Британії в Антарктиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві та Лондоні відкрилася фотовиставка про співпрацю України та Британії в Антарктиці
Фотовиставка «Спільна британсько-українська антарктична історія: наукова станція, криголам і... старовинна бібліотека» відкрилася у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей
фото: Любов Голуб'ятнікова/Департаменті культури КМДА

26 світлин представлено одночасно в бібліотеках-посестрах у Києві та у Лондоні

У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва відкрилась фотовиставка «Спільна британсько-українська антарктична історія: наукова станція, криголам і... старовинна бібліотека». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департаменті культури КМДА.

Повідомляється, що експозиція присвячена співпраці України та Великої Британії в Антарктиці. Уже майже 30 років Британська антарктична служба та Національний антарктичний науковий центр проводять спільні дослідження за різними напрямами: від озонових вимірювань та моніторингу чисельності пінгвінів до запуску океанографічних буїв, тож історія цієї співпраці стала темою об’єднаної фотовиставки.

Експозиція присвячена співпраці України та Великої Британії в Антарктиці
Експозиція присвячена співпраці України та Великої Британії в Антарктиці
фото: Любов Голуб'ятнікова/Департаменті культури КМДА

Загалом 26 світлин представили одночасно в бібліотеках-посестрах: Центральній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка в Києві та Елтемській бібліотеці в Лондоні.

26 світлин представили одночасно в бібліотеках-посестрах: Центральній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка в Києві та Елтемській бібліотеці в Лондоні
26 світлин представили одночасно в бібліотеках-посестрах: Центральній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка в Києві та Елтемській бібліотеці в Лондоні
фото: Любов Голуб'ятнікова/Департаменті культури КМДА

Зокрема, вперше в Україні побачили раритетні фото з британської станції «Фарадей». А Сполучене Королівство дізналося більше про новітні дослідження України на цій же станції, а також про «бойових пінгвінів» – наших полярників, які стали до лав Збройних Сил України.

9 фото
На весь екран
Експозиція присвячена співпраці України та Великої Британії в Антарктиці
фото: Любов Голуб'ятнікова/Департаменті культури КМДА

Виставка триватиме до 11 квітня 2025 року:

  • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00,
  • субота з 10:00 до 18:00,
  • неділя – вихідний.

Вхід на виставку вільний. 

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва відкрилась виставка «Хто вам сказав, що я слабка?». Експозиція поділена на кілька блоків. Кожен із них репрезентує певний етап трансформації жінки, а зібрані в ньому роботи метафорично демонструють цей шлях. Внутрішній світ жінок, їхні емоції, почуття, мрії через різні форми, стилі, напрями мистецтва досліджують українські митці Роман Сельський, Тетяна Яблонська, Микола Новіков, Олександр Ройтбурд, Людмила Морозова, Степан Хвиля, Василь Кричевський, Олександр Архипенко.

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Теги: Київ вистава фото історія музеї виставка бібліотека роман

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