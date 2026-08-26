У День Незалежності в Києві народилася 61 дитина: серед новонароджених є двійня

Новонароджені двійнята, які з’явилася на світ дещо раніше терміну, на 35-му тижні вагітності, перебувають під пильним наглядом неонатологів

Першою дитиною, яка з'явилася на світ у столичному перинатальному центрі в День Незаоежності, стала дівчинка

У День Незалежності України, 24 серпня, у столичних пологових будинках та перинатальних центрах народилася 61 дитина – 32 дівчинки та 29 хлопчиків. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком»

Особливим та символічним моментом дня стало народження двійні – двох дівчаток. Малеча з’явилася на світ дещо раніше терміну, на 35-му тижні вагітності, тому потребувала спеціальної уваги та медичного нагляду. Лікарі зазначають, що обидві новонароджені отримали всю необхідну кваліфіковану допомогу, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Інтенсивним свято виявилося і для фахівців столичного перинатального центру. Перші пологи 24 серпня тут розпочалися близько другої години ночі, а першою дитиною, яка з'явилася на світ у закладі цього дня, стала дівчинка. Загалом протягом святкової доби у стінах цього перинатального центру народилося 18 немовлят: 11 дівчаток та семеро хлопчиків.

Загалом медичні заклади Києва працювали у штатному режимі, забезпечуючи породіль та новонароджених усім необхідним у цей святковий день.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у комунальних закладах охорони здоров’я Києва народилося 86 526 дітей. Серед новонароджених – 44 579 хлопчиків та 41 947 дівчаток. Також за цей період у столичних пологових будинках та перинатальних центрах народилися 1 468 двійнят і 14 трійнят.