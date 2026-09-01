Після атаки дронів у Святошинському районі Києва спалахнула пожежа

Після вибухів у Києві спалахнула пожежа біля житлових будинків

Займання зафіксували на відкритій території поблизу приватних житлових будинків

У Святошинському районі Києва ввечері 1 вересня виникла пожежа на відкритій території поблизу приватних житлових будинків. Це сталося після чергової атаки російських безпілотників на столицю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«У Святошинському районі загоряння на відкритій території поблизу з приватними житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Інформації про постраждалих наразі немає. Також поки не повідомляється, що саме стало причиною займання.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських безпілотників. Невдовзі у столиці пролунали вибухи. За даними міської влади, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих БпЛА. О 18:32 роботу ППО офіційно підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, російські війська протягом 1 вересня неодноразово атакували Київ. Уранці під час однієї з повітряних тривог у Святошинському районі, за попередньою інформацією, російський БпЛА впав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку.

У Подільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у 16-поверховому житловому будинку на рівні 14–15 поверхів. Внаслідок цього постраждали троє людей.

Крім того, в ніч проти 1 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Під ударом опинилися Київ та область, Одеса й низка інших регіонів. Для ліквідації наслідків обстрілів лише у столиці та Київській області залучили майже 350 рятувальників.

У Києві внаслідок нічної атаки загинули люди, також були зафіксовані значні руйнування цивільної та іншої інфраструктури. Російські війська застосували проти столиці ракети та ударні безпілотники.