Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО

Літак президента, який мав прибути до столиці, перенаправили на інший аеродром

Масуд Пезешкіан повертався із саміту у Киргизстані, однак його літак перенаправили на інший аеродром

Літак президента Ірану Масуда Пезешкіана, який повертався з офіційного візиту до Киргизстану, здійснив екстрене приземлення у місті Рашт на півночі країни. Про це повідомляє TodayPress, пише «Главком» .

Пезешкіан перебував у Бішкеку, де 1 вересня взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Після завершення заходів він вирушив назад до Ірану. У цей час у східній частині Тегерана активували системи протиповітряної оборони. На цьому тлі літак президента, який мав прибути до столиці, перенаправили на інший аеродром. Про роботу ППО повідомило іранське агентство Mehr.

Унаслідок зміни маршруту літак Пезешкіана приземлився в Рашті, адміністративному центрі провінції Ґілян. Повідомлень про постраждалих серед президента та членів його делегації не надходило.

Водночас точна причина, через яку літак не зміг приземлитися в Тегерані, офіційно не повідомлялася. Іранські ЗМІ підтверджували активацію ППО та перенаправлення літака, тоді як інформацію саме про екстрене приземлення поширив ізраїльський Channel 12.

Інцидент стався на тлі нового загострення між Іраном і США. 1 вересня Сполучені Штати завдали ударів по іранських військових об'єктах, зокрема системах ППО, радарах і центрах зв'язку. У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в регіоні.

Сам Пезешкіан напередодні заявив, що Тегеран готовий повернутися до виконання домовленостей із Вашингтоном, якщо США також виконають свої зобов'язання за червневим меморандумом.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо повідомив союзникам Вашингтона про зміну підходу до протистояння з Іраном. Сполучені Штати наразі не планують відновлювати масштабні бойові дії, натомість мають намір посилити санкції та військово-морську блокаду.