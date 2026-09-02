Головна Новини
search button user button menu button

Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Літак президента, який мав прибути до столиці, перенаправили на інший аеродром
фото: planespotters

Масуд Пезешкіан повертався із саміту у Киргизстані, однак його літак перенаправили на інший аеродром

Літак президента Ірану Масуда Пезешкіана, який повертався з офіційного візиту до Киргизстану, здійснив екстрене приземлення у місті Рашт на півночі країни. Про це повідомляє TodayPress, пише «Главком» .

Пезешкіан перебував у Бішкеку, де 1 вересня взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Після завершення заходів він вирушив назад до Ірану. У цей час у східній частині Тегерана активували системи протиповітряної оборони. На цьому тлі літак президента, який мав прибути до столиці, перенаправили на інший аеродром. Про роботу ППО повідомило іранське агентство Mehr.

Унаслідок зміни маршруту літак Пезешкіана приземлився в Рашті, адміністративному центрі провінції Ґілян. Повідомлень про постраждалих серед президента та членів його делегації не надходило.

Водночас точна причина, через яку літак не зміг приземлитися в Тегерані, офіційно не повідомлялася. Іранські ЗМІ підтверджували активацію ППО та перенаправлення літака, тоді як інформацію саме про екстрене приземлення поширив ізраїльський Channel 12.

Інцидент стався на тлі нового загострення між Іраном і США. 1 вересня Сполучені Штати завдали ударів по іранських військових об'єктах, зокрема системах ППО, радарах і центрах зв'язку. У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в регіоні.

Сам Пезешкіан напередодні заявив, що Тегеран готовий повернутися до виконання домовленостей із Вашингтоном, якщо США також виконають свої зобов'язання за червневим меморандумом. 

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо повідомив союзникам Вашингтона про зміну підходу до протистояння з Іраном. Сполучені Штати наразі не планують відновлювати масштабні бойові дії, натомість мають намір посилити санкції та військово-морську блокаду.

Читайте також:

Теги: Іран системи ППО війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть у разі проблем із одним із логістичних об'єктів інші частини системи зможуть продовжувати роботу
«Нова пошта» повідомила про зміни в роботі через російські удари
31 серпня, 08:08
Для ліквідації пожежі залучався роботизований пожежний комплекс
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранена, загорівся склад (фото)
27 серпня, 20:50
Пострпред України на Радбезі ООН Андрій Мельник запропонував створити 50-кілометрову зону на території Росії
Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни
25 серпня, 08:50
Зеленський наголосив, що українські Сили оборони продовжують звільняти українські території
Звільнення українських територій. Зеленський повідомив про важливий результат, досягнутий у 2026 році
23 серпня, 11:05
Росія та Іран продовжують поглиблювати військове співробітництво
NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США
18 серпня, 15:07
Воїн нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий Хрест»
Воював у лавах «Холодного Яру». Згадаймо Руслана Михайлова
16 серпня, 09:00
Fiinka відреагувала на новий статус своєї пісні
Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки
12 серпня, 16:25
Вранці 10 серпня Татарстан опинився під атакою дронів
«СВО» вже в Татарстані. Російська влада оголосила кількість вбитих і поранених
10 серпня, 10:20
Втрати ворога станом на 4 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 4 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 серпня, 07:10

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
102K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
77K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua