Столиця може закрити ще одну ділянку метро

Ділянку можуть закрити у зв’язку «з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик»

У Києві може початися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії підземки. Про це повідомив заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пінчук, передає «Телеграф».

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«У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії «Почайна» та «Тараса Шевченка». Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені», – заявив Пінчук.

Загалом же повідомляється, що фахівці проводять спостереження та нагляд за технічним станом об’єктів метрополітену згідно з чинною нормативною документацією.

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Станції «Почайна» (до 2018 року «Петрівка») і «Тараса Шевченка» відкрили одночасно ще за радянських часів – 19 грудня 1980 року. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.

Раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський уточнював, що є проблеми на відрізку між станціями «Тараса Шевченка» (Подільський район) і «Почайна» (Оболонський район). Цей тунель будували у 1980-х роках, і він був експериментальним, через що на цій ділянці є певні особливості. Брагінський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.