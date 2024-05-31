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У Києві пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Києві розпочалася о 04:50

В столиці, 31 травня, о 05:01 пролунали вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку Києва.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

У Києві пролунали вибухи фото 1

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. 

Теги: тривога

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