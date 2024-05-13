В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:53 оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувача Міг-31К.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ВБАД) командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування «Енґельс», Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.