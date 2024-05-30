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У Харкові пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Харківській області розпочалася о 15:03

В Харкові, 30 травня, о 23:50 пролунали вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

В місті та області повітряна тривога триває вже девʼяту годину. Командування повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

У Харкові пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: озброєння тривога

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